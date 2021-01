Irán Castillo habría confesado que alguna vez pensó en el suicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran susto se llevaron los fans de la cantante y actriz Irán Castillo, tras haber confesado en sus redes sociales que alguna vez pensó en el suicidio como la solución a sus problemas, publicó El Heraldo.

La intérprete habría causado polémica después de tocar el tema sobre el suicidio, lo que llevó a pensar a algunos internautas que la actriz se encontraba deprimida, pero todo se debió a su último proyecto, el cual está promocionando.

Se trata de la obra teatral “Habitación 306”, en la que se toca el tema de la vulnerabilidad de las personas que en algún momento de su vida puede arrastrarlos al suicidio.

Un tema que es tabú en México y que a su vez preocupa bastante, ya que hay una alta tasa de mortalidad de suicidios en el País, en especial en temporada de invierno y la soledad que también ha generado el confinamiento por Covid-19.

A pesar de que la plática entre Irán Castillo y sus fan se enfocó a la obra de teatro, la actriz confesó que en alguna ocasión pensó en el suicidio como una de sus opciones, pero desertó de inmediato al comprender que esa no sería una solución a sus problemas.

Yo no creo que haya un ser humano que en un arranque que haya tenido de crisis, de desesperación, de enojo no haya pensado de repente: ‘Ay, ya no quiero vivir’, pero claro, una cosa es pensarlo y otra es llevarlo a cabo”, externó.