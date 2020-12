Irán Castillo desea que su hija se reencuentre con su padre tras casi 9 años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Irán Castillo reveló que a pesar de que su hija Irka no mantiene ninguna relación con su padre, ella no se opondría a que la menor conviviera con su progenitor.

Aunque la actriz ha sido muy reservada con su faceta como madre, en esta ocasión no dudó en sincerarse y manifestar que no pierde la esperanza de que la niña pueda volver a ver a su padre, tras casi 9 años de ausencia en su vida.

“No tiene contacto con su papi, ahorita no hay contacto, pero bueno, lo platicamos, está consciente de eso y pues lo está madurando, me imagino que seguirá, pues porque todos elegimos a nuestros papás por algo”, dijo Irán en entrevista para el programa Hoy.

No obstante que Irka ha sufrido la ausencia de un papá, la actriz confesó que no le guarda rencor a su ex. “Es difícil, pero también hay que entender que todos somos seres humanos, que todos tenemos nuestro universo adentro, y todos tenemos nuestros conflictos internos, y pues no sé qué estará viviendo él que no puede, entonces hay que respetar”.

De la misma manera, Castillo que hasta este momento no ha revelado la identidad del padre de su hija, manifestó que no contempla pedirle ninguna ayuda económica para la menor. “No, no, no… las cosas te nacen del corazón”.

Para finalizar, y contrario a otras famosas que se niegan a que sus retoños vean a sus padres que no cumplen con sus obligaciones de manutención, la artista aseguró que no se interpondría a que la niña conviviera con su ex. “Ah sí, claro, yo feliz, yo feliz (de verlos juntos), vamos a ver qué pasa”.