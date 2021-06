Irán Castillo asegura no necesitar al padre de su hija para mantenerla

CIUDAD DE MÉXICO.- Irán Castillo manifestó que, a pesar de hacerse cargo del cien por ciento de la manutención de su hija Irka, de 10 años de edad, no necesita al padre de la niña para sacarla adelante.

“Tengo apoyo, bastante, de mis papás, mi mamá, mi pareja, entonces la verdad no me puedo quejar, o sea, tampoco es de que estoy sola, tengo mucho, mucho apoyo y mi primer apoyo obviamente de padre, madre y el creador de todo, entonces no me siento sola para nada”, confesó.

La actriz que ha vuelto a los foros de televisión dejo entrever que todavía no resuelve las diferencias que la separaron de su ex Gabriel Castañeda, por lo que hasta ahora él sigue sin ver a su retoño.

Ante la insistencia del reportero del programa Hoy sobre las diferencias que mantiene con Castañeda, Irán únicamente movió la cabeza en forma negativa para manifestar que no tenía interés de hablar más del tema.

Por último, Castillo se dijo “muy contenta” con su nuevo galán, mismo al que ya presentó en redes sociales. Asimismo, la artista de 44 años aseguró ser privilegiada al poder protagonizar un nuevo proyecto en Televisa.