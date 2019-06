''Invito a que todos agarren su amparo'', Gael García

Gael García estuvo presente en una conferencia de prensa sobre su más reciente trabajo cinematográfico en el que funge como director y productor, la película ‘Chicuarotes’

Además de hablar sobre la cinta, según información de la revista TvNotas, también fue cuestionado sobre el amparo que recientemente consiguió para poder consumir marihuana de manera recreativa.

creo que ya estamos lo suficientemente maduros, independientes e inteligentes y sensatos, y también llegamos a un lugar, a un punto de acuerdo en donde entendemos que mucho del prohibicionismo, de esta actividad y de esta política prohibicionista de las drogas, ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, ha generado mucha violencia.

Además invitó a que otras personas se decidieras hacer lo mismo, no tanto por ser consumidor, sino por el hecho de poder hacerlo con plena libertad.

"la marihuana en sí no ha matado a nadie, a nadie, los invito a que todos agarren su amparo también. El amparo es para lo que, para la cosa específica, para que yo como posible consumidor estoy ejerciendo mi libertad de decir, me puedo amparar para que si yo no afecto a terceros yo puedo consumir, yo puedo crecerla, y de hecho les confieso, ni me gusta, o sea no me pega bien", comentó el actor.



Por otra parte, su película narra la vida de Cagalera y Moloteco, dos jóvenes de San Gregorio, Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven y terminan adentrándose en el oscuro mundo criminal de la CDMX.