Invitarán JLo y Alex Rodríguez a ex parejas a su boda

Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, contraerán nupcias durante el próximo verano, pero además tendrán de invitados a sus ex parejas.

La cadena Fox News reveló esta mañana que la llamada “Diva del Bronx” está a unos meses de cristalizar su relación.

Si bien la fuente no reveló qué ex de la novia y el novio obtendrán invitaciones, existe la posibilidad de que el padre de los gemelos de López, Marc Anthony, pueda estar presente, así como la ex esposa de Rodríguez, Cynthia Scurtis.

López y Anthony comparten los gemelos Max y Emme, de 11 años, mientras que Rodríguez tiene dos hijas, Natasha, de 15 años, y Ella, de 11, con Scurtis.