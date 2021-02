Invitado del programa "Hoy" habría hecho berrinche porque tuvo que compartir camerino y prefirió irse

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los invitados del matutino “Hoy” habría hecho berrinche porque lo pusieron en un camerino con otros de sus compañeros invitados al programa, lo que lo hizo enfurecer y mejor se fue.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie comentó en su Columna Sin Lisonja que el comediante “Jo Jo Jorge” Falcón explotó contra la producción del matutino de Televisa porque no le dieron un camerino para él solo y prefirió tomar sus “chivas” y retirarse indignado.

Según la fuente de Kaffie, estaba acordado que en el programa del pasado miércoles, el cómico estuviera participando durante toda la emisión de “Hoy”, pero su molestia fue tan grande que sólo estuvo en una sección y decidió irse.

Tanto le molestó que le dieran un camerino con letrina comunitaria ¡que se fue del programa! Sí, Jo Jo Jorge Falcón se largó de 'Hoy' (programa al que estuvo invitado el miércoles) por la simple y sencilla razón de que no le dieron un camerino para él solo. El comediante debía participar en varias secciones del matutino de Las Estrellas, sin embargo cuando el staff le hizo saber que compartiría el camerino con otros invitados ¡enfureció y se fue! Por eso únicamente participó tantito (en un juego) en el programa ¡y en el resto ya no!”, escribió en El Heraldo.

"Jo Jo Jorge” Falcón tiene 70 años de edad, es egresado de la facultad de Odontología y este año celebrará sus 48 años de carrera artística como actor de comedia y como muchos artistas, el cómico se sumó a las presentaciones vía streaming y en agosto de 2020 realizó su primer show virtual con gran éxito.

De acuerdo a lo publicado por el portar Excelsior, el actor habría firmado un acuerdo de “voluntad anticipada” para en caso de llegarse a enfermar que su familia no gaste dinero ni los médicos esfuerzo en remediar un problema de salud que no tendría remedio.

“Los hospitales se encargan de vaciarte el bolsillo aunque ya no tengas remedio y como no quiero dejar a mi familia en la calle, para que no le quiten a mi familia lo que tengo, así que firmen todos su voluntad anticipada para ayudar a su familia”, declaró al medio.

El mismo actor reveló que este viernes, a las 21:00 horas (horario Ciudad de México), se estrena su canal de YouTube, en donde contará su historia de sus casi 50 años de carrera artística.