Invalidan Honoris Causa a Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo estalla contra sus detractores tras haberle retirado el Doctorado Honoris Causa, pero ¿por qué se lo quitaron?

"Yo estoy hecha para la guerra, siempre muestro con orgullo todas mis cicatrices. Lo único que te puedo decir que mientras más daño me quieran hacer más fuerte me hacen", comentó Bozzo en sus redes sociales al enterase que le fue invalidado el doctorado Honoris Causa que el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés le entregaron el pasado 31 de julio.



"En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora, ella produce en su programa antivalores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación, no podemos caer en documentos corcholata o cartones falsos sólo por pagar una cantidad", comentó Francisco Javier García, director en Derecho.

La peruana afirmó que le da risa, "ese día nos entregaron el título a 19 personas y por qué conmigo se ensañan", comentó en redes la conductora, que festejará sus 68 años con una sesión de fotos.