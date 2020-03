Interrumpen rodaje de “The Falcon & The Winter Soldier” por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La producción de "The Falcon and The Winter Soldier" en Praga, República Checa, también se vio afectada por el coronavirus, ya que tuvo que ser cancelada su grabación en dicho país.

La revista Variety reveló que el gobierno checo además prohibió las proyecciones de cine, las clases de primaria, secundaria, los eventos deportivos y culturales y el festival de cine de Praga.

Por el momento, en República Checa se han detectado alrededor de 60 casos de personas afectadas con el COVID-19.

“The Falcon and The Winter Soldier” comenzó a filmarse en Praga la semana pasada pero el elenco y el equipo ahora tendrán que trasladarse a Atlanta, Georgia.

Esta es la segunda vez que se interrumpe la filmación de la ficción ya que en enero estaba previsto que grabaran en Puerto Rico, tuvieron que posponer las grabaciones tras una serie de terremotos.

Esta producción no es la única afectada, entre la lista está “Misión Imposible 7” y “Red Notice”.