Interpretará Yamil Ureña a Edgardo Díaz en 'Súbete a mi moto'

Tijuana, BC.- Mientras la serie “Súbete a mi moto” que narra la historia del grupo Menudo, destapó varias cosas ocultas, para Yamil Ureña abrió una ventana a grandes proyectos, tras darle vida a Edgardo Díaz, creador del afamado quinteto.

El actor de origen puertorriqueño, sabía que tenía una gran oportunidad en sus manos, pero tras el estreno, ésta se intensificó, pues no era cualquier papel en sus manos.

“Hoy lo encuentro más intimidante de cuando me llegó la oportunidad, porque acababa de terminar un proyecto y me emocionó recibir de inmediato otro, por ser un proyecto puertorriqueño, pero no dimensioné.

“Tuve dos semanas de preparación, ahora sé lo que significa llevar al público un proyecto de calidad y ser quizás parte de la historia de lo que es Menudo y que ahora los representemos”, dijo Ureña en entrevista vía telefónica.

Compartió que para la preparación de su personaje, no tuvo contacto con Edgardo Díaz, sino que se basó en un video de siete horas que le hicieron a él y otros más, que hay en la red.

“Digamos que tuve de primera mano su historia y eso aportó mucho, y las otras de otros personajes, y estudiar también el comportamiento físico y más”, puntualizó.

Al actor puertorriqueño le tocó el personaje más ambiguo y complejo del cuento, la bella y la bestia quizás para algunos.

“No me toca a mi juzgarlo, pero es un personaje, como lo dije con muchos matices”, recalcó.

La serie, que transmite Amazon Prime, está basada en hechos reales, cuenta como Edgardo Díaz el creador y manager, logró que la boy band alcanzara éxito internacional durante la década de lo años 80 y 90.

“Es una responsabilidad saber que Edgardo va a ver mi trabajo, entonces mi compromiso era hacer un trabajo más humano y saber que estaba en sus zapatos, era entender lo qué pasó.

“Ahora me ha felicitado personas que lo conocen, porque logre captar esos matices que él tiene, y como actor eso es el mejor regaló”, consideró el actor.

“Súbete a Mi Moto”, bajo la producción de Leonardo Zimbrón y Mary Black cuenta con 15 episodios y estrenó el pasado 9 de octubre.