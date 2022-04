Internautas piden 'cancelar a Naim Darrechi' tras confesar que ahora será mujer

Tijuana, Baja California.- El tik toker Naim Darrechi es el español con más seguidores dentro de la plataforma. El influencer sube generalmente videos bailando o siguiendo tendencias. Además, es cantante y ha lanzado varios sencillos en Youtube.

Sin embargo, también se dio a conocer por generar pólemicas. En julio del año pasado aseguró hablando con Mostopapi: "no uso condón y siempre acabo dentro porque creo que soy estéril". El cantante hacía creer a sus ex parejas si se cuidaba pero claramente no era así.

El famoso cuenta con 6.5mm de seguidores en instagram, algunos usuarios en las redes se cuestionan sobre el impacto negativo y la falta de responsabilidad social que genera con sus decisiones o comentarios.

Por estas razones, se volvió tendencia el día de ayer, Naim cambió su género a mujer pues asegura así tendrá mas oportunidades en la vida. En sus historias de instagram relató el motivo de su desición:

Gente, probablemente vaya a decir una de las mayores locuras de mi vida, pero es por una buena causa, por una buena lucha. En España existe una desigualdad legislativa muy grande. Los hombres tienen menos derechos que las mujeres"

Además agregó: "Que sí, que existe machismo, que pasan cosas muy feas en la calle, pero hablo de la ley: el hombre está por debajo de la mujer. Este país es una risa, bueno, el Gobierno de este país es espectacular y ha cometido un error muy grande y van a tener que cambiar leyes y aquí van a tener que hacer algo"

¿Cómo fue que cambio su género?

De acuerdo con el influencer realizar este proceso lesgislativo es de lo más sencillo y puede haber 'vuelta atrás'. "A todos los hombres presentes les doy una idea. Yo soy mujer, yo legalmente soy mujer en España. Porque en España los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada 6 meses y solo tienes que rellenar un formulario". El usuario @victorg91 compartió el video:

Se vanagloriaba de eyacular dentro de las chicas con las que se acostaba mintiéndolas, diciendo que era estéril



Hoy dice que se va a cambiar el género porque las mujeres tienen más derechos



Naim Darrechi tiene 6.5millones de seguidores en IG, la mayoría menores de edad



Miedo pic.twitter.com/JDQ9nN26mx — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 21, 2022

Se despidió no sin antes agregar: "No pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres. No tiene nada que ver con el colectivo trans. Lo respeto, pero esto tiene que ver con la incoherencia del Gobierno, de tener una ley que desventaja al hombre en la legislación pero luego tú puedes elegir si ser hombre o mujer. Si pienso un poquito, pues quiero ser mujer. Os invito a vosotros a que también lo hagáis".

Las redes sociales sugieren deberían cancelarlo porque sus opiniones pueden afectar a los menores que consumen su contenido.