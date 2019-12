Intenta actriz imitar look de Nicole Kidman, pero pasa mal momento

Candela Márquez está pasando un mal momento luego de acudir a una estética en Los Ángeles para hacerse un cambio radical de imagen, mismo en el que buscaba lograr el look de Nicole Kidman.

La actriz empleó su cuenta de Instagram para contar su historia y denunciar el mal trabajo que le hicieron en su cabellera. “Una persona muy allegada a mí me estuvo aconsejando que hiciera un cambio de imagen, que vio una foto hace mucho tiempo en mi Instagram en la que estaba de pelirroja y que lo hiciera así”.

“Entonces fuimos a la estética más “dura” de Los Ángeles en @thebeverlyhills @bevhillshotel donde me dijeron que en su día, grandes celebridades de HOLLYWOOD se habían realizado el cabello ahí... entonces fui! Desde el principio le enseñé esta fotografía de Nicole Kidman a la señora y dijo... SI SI YO PUEDO CLARO! No la vi muy convencida pero di un voto de confianza”, agregó.

Conjutamente, Candela confesó: “Este fue el resultado final y además yo diciéndole que eso no era lo que yo había pedido... me dijo que con las lavadas se me quedaría así... y me cobró 690 dólares más 150 de propina. ¿Total? 840 dólares (16 mil 500 pesos mexicanos) además me cortó el cabello cuando solo le pedí las puntas…”.

Finalmente, la artista aprovechó para pedir ayuda y recomendaciones a sus seguidores para quitarse el color que ahora luce, aunque varios de ellos trataron de animarla y decirle que de cualquier forma se ve muy bien.