Integrantes de famoso grupo musical llegó exigiendo de comer al matutino “Sale el Sol” donde se presentó como invitado

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras presentarse como invitados en el matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, los integrantes del grupo Alta Consigna se habrían portado groseros con los de la producción e hicieron sus exigencias.

En su columna de El Heraldo, Alex Kaffie comentó que en días pasados estuvo como invitado el grupo tijuanense Alta Consigna, al programa “Sale el Sol”, a donde llegaron como “divas” exigiendo galletas y café en el camerino.

Lo habría llamado la atención es que los jóvenes habrían realizado su petición de mala gana al staff del matutino, por lo que Kaffie los llamó “corrientes” por la actitud que tomaron.

No terminaban de llegar a las instalaciones de Imagen Televisión ¡y ya estaban exigiendo galletas! Sí, los integrantes de Alta Consigna apenas habían puesto una pata dentro del foro donde se realiza 'Sale el Sale' ¡cuando ya reclamaban que en su camerino no había nada de comer! "¡Tráiganos café y galletas!", exigieron de mal modo. ¡Tipos corrientes! Deberían de llenar el buche antes de llegar a sus llamados, pues los programas no tienen la obligación de alimentarlos ni darles migajón”, escribió el comentarista.