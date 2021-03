Integrantes de RBD despotrican contra Televisa por recortar su concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que no todos quedaron muy contentos con la transmisión del concierto “Ser o Parecer” de RBD en Las Estrellas.

Quienes sí pagaron por el concierto que originalmente se transmitió vía streaming el pasado 26 de diciembre, lograron disfrutar del repertorio completo, en donde abundaron varias canciones emblemáticas como “Ser o parecer”, “Cinco minutos”, “Sálvame”, entre otras más.

Pero aquellos que vieron la retransmisión de este domingo 28 de marzo por Las Estrellas, enfurecieron al notar que Televisa recortó el show, y más porque quitaron uno de los temas más emblemáticos de la banda, “Inalcanzable”.

Varios internautas se quejaron de este hecho, e incluso dos de los integrantes de RBD tampoco se quedaron callados.

Una de ellas fue Anahí, quien lamentó que la versión que se interpretó de “Inalcanzable” no pudo verse en televisión.

¿Me perdí de algo o no salió ‘Inalcanzable’?”, cuestionó la cantante en Twitter. “La mejor versión que ha tenido esa canción en la historia de RBD.

Me perdí algo o no salió inalcanzable ? La mejor versión q ha tenido esa canción en la historia RBD. — Anahi (@Anahi) March 29, 2021

Los fans le hicieron saber que, en efecto, Televisa recortó la canción y no salió al aire, razón por la cual publicó el video en YouTube de la canción. La artista también lamentó que se cortara de los créditos a Pedro Damián, el productor encargado de dar vida a RBD.

No salió, pero para que no se pierda esa JOYA de canción, la dejaremos por aquí ��❤️https://t.co/DZb7NbOF80 — Anahí / ���� (@Mideliriok3_) March 29, 2021

Otro integrante de RBD que mostró su descontento fue Christian Chávez, quien además de quejarse por la falta de la canción, también por recortar varios momentos importantes del concierto.

“No solo no salió esa canción, cortaron las palabras de Maite antes de su canción, las palabras de Cristian en el homenaje a Dulce y Poncho... no creo que esa haya sido la versión que 4Pop les hizo llegar. En los créditos finales no estuvo Inalcanzable... ¿problemas de derechos?”, publicó.