Integrante del staff de “Luis Miguel: La serie” falleció por Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- El equipo de producción de Luis Miguel: La serie” está de luto, según lo confirmó Diego Boneta.

El actor comentó en entrevista que un integrante del staff de grabación lamentablemente falleció a causa del Covid-19, ya que estaba infectado.

La filmación de la segunda temporada tuvo que ser pausada debido a la pandemia del coronavirus ya que para evitar contagios y por orden de las autoridades de salud, además para respetar el aislamiento social, la producción se vio obligada a posponer las grabaciones.

“Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti, te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí, sino que todos podrían estar expuestos. De hecho, una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad, pero no significa que no debamos sacarle la vuelta”, explicó.

Se esperaba que este 2020 la segunda entrega de dicha serie fuera estrenada en la plataforma de streaming Neflix, pero esto se vio afectado por la pandemia.