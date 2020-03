Integrante de Queen enseña a tocar Bohemian Rhapsody

ESTADOS UNIDO.- Aunque la actual pandemia por COVID-19 ha provocado que muchas personas tengan que mantenerse en cuarentena, no significa que esto sea del todo aburrido, sobre todo cuando tienes a tus ídolos enseñándote un poco de música. Tal es el caso de Brian May, quien acudió a su cuenta de Instagram para dar un par de clases de guitarra a sus seguidores.

El integrante de Queen acudió a Instagram Live para enseñar a los fanáticos cómo crear los éxitos clásicos de la banda en la guitarra, dándoles algo con lo que mantenerse ocupados durante el aislamiento.

May ha nombrado a la serie de transmisiones MicroConcerto, alentando el lema, "mantén la calma y crea".

Brian May anunció la idea la semana pasada y les dijo a los fanáticos que las transmisiones en vivo se realizarían desde su sala de estar.

“En mi sala de estar en casa, ¿dónde más? Parece que tengo la mayoría de mis canales habituales para entretenerte... así que tal vez aquí en [Instagram] es el lugar para realizar micro conciertos a través del éter. ¿Es ese un buen plan?’’, expresó el famoso.

May también está aceptando solicitudes de canciones específicas para enseñar. Ya ha cubierto el clásico éxito de 1975 Bohemian Rhapsody, y más recientemente ha publicado un video para Keep Yourself Alive.