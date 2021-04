Integrante de Kabah revela que tener Covid-19 lo traumatizó de por vida

CIUDAD DE MÉXICO. – Héctor “Apio” Quijano, integrante del grupo Kabah, reveló que tener Covid-19 ha sido una de las peores experiencias de su vida, dejando incluso un gran trauma emocional en él, contó en reciente entrevista para el programa “Sale el Sol”.



El artista contó que, al contagiarse, el virus lo atacó de forma muy agresiva y el “estar tan cerca de la muerte” le ocasionó un trauma, algo que en un principio no quería aceptar.

Me dio Covid-19 y me dolió mucho vivir así… Algo que tiene que ver con el trauma. Hay un punto donde te sientes roto, que desquebraja nuestra personalidad y quienes somos nosotros”, contó el cantante.



En la transmisión también estuvo presente una psicoterapeuta que abordó el tema de experiencias traumáticas y como lidiar con ellas, de acuerdo con Shulamit Graber, las experiencias cercanas a la muerte son consideradas como “límites”, y dejó en claro que no habría que esperar a presentar síntomas para buscar ayuda profesional.



El cantante reconoció que sintió miedo debido a lo grave que se puso cuando enfermó, pues el nivel de oxigenación de sus pulmones bajó drásticamente y tuvo mucha fiebre, lo cual lo hizo sentirse más vulnerable que nunca, confesó ante sus compañeras.



En la entrevista, la conductora dio su opinión sobre ir voluntariamente con un profesional, a lo que Graber confirmó que era cierto, “necesitas querer levantarte de esa silla y decir: quiero atreverme a entender qué viví, cómo lo viví, y, sobre todo, a convertirlo en una experiencia de crecimiento”, afirmó la psicoterapeuta.



Ante esto, “Apio” contó su experiencia y cómo le dolió sentirse así, a lo que Graber le explicó que no había sido su culpa, ya que es algo que nosotros, como humanos, no podemos evitarlo, pero si podemos levantarnos y salir adelante de cualquier experiencia traumática.



“Soy un hombre que tuvo covid y estuve al borde de la muerte, y eso a la vez me truena, es como tocar fondo, me desquebraja… y entonces la pregunta es ¿Qué es lo que quiero hacer y en quien me quiero convertir?”, explicó la experta sobre la situación de “Apio”.



Graber aprovechó el momento para explica la importancia de acudir a psicoterapia tras sufrir una experiencia traumática, ya que esto nos ayudará a salir adelante:

“Todos los que han pasado por un trauma emocional, piensen que lo pueden superar, que si hay formas de trabajarlo, pero tienen que atreverse a tocar el fondo de su emoción y decir -necesito ayuda-, porque lo quiero elaborar, procesar y entender”, concluyó como consejo para la audiencia.