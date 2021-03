Integrante de “Hoy” fue despedida del matutino por la productora, quien aseguran tiene a otros tres conductores “en la mira” para su salida

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de los cambios que se hicieron en el programa “hoy” a principios de año para mejorar los niveles de audiencia, aparentemente estos no han funcionado y ya despidieron a una de las colaboradoras del matutino; hay otros tres en la mira.

En su columna Sin Lisonja, el periodista Alex Kaffie aseguró que la productora del matutino de Televisa, Andrea Rodríguez Doria, habría despedido a Macky González, pero esta vez fue porque la mujer participó en un programa de otra televisora y no tuvo la decencia de “pedir permiso”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ayer (martes) Andrea Doria, productora de 'Hoy', la corrió. Sí, sin darle vueltas al asunto ni disfrazar con palabras bonitas la noticia, la mandamás de 'Hoy' despidió a Macky González del matutino de Las Estrellas. ‘Estás despedida’, le dijo a la atleta que hasta la semana pasada participaba, los viernes, en 'Hoy' con una sección llamada ‘Reto Macky’”, escribió Kaffie.

El comentarista de espectáculos destacó que a la tía de Andrea Escalona no le pareció que la campeona de "Guerreros 2020" no tuviera la cortesía de avisarle que iría a “Mimí Contigo” y le causó tanto coraje verla sentada en el set de la competencia que decidió correrla.



Más despidos

Parece que los ánimos no andan muy bien en el foro 16 de Televisa, donde se transmite el programa estelarizado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl “El Negro” Araiza, Arath De la Torre y varios presentadores más, ya que aseguran que la productora los tiene sentenciados a todos.

Y es que desde la muerte de Magda Rodríguez, la producción de “Hoy” se “tambaleó” y no se ha podido recuperar del todo, ya que desde finales de diciembre el mismo Alex Kaffie decía que había problemas en el programa y por eso hubo varios despidos.

Uno de ellos fue el de Jorge “El Burro” Van Rankin, a quien supuestamente Andrea Rodríguez ya le habría advertido que lo despediría si no levantaba los niveles de audiencia.

Y por lo visto, “El Burro” no lo logró y lo despidió entrando el 2021, pero pos alguna razón, al poco tiempo la estrella de “40 y 20” volvió a la emisión a pesar de que supuestamente no es muy querido por Galilea Montijo ni Andrea Rodríguez, dicho también por el controversial Kaffie.

Este miércoles, el colaborador de “Sale el Sol” volvió a asegurar que la productora ya tiene en la mira a tres personas que correrá del programa, ya que les había advertido que si no levantaban el rating les diría “adiós”, aunque esta vez Alex Kaffie no se atrevió a dar los nombres de los desafortunados que se quedarán sin chamba.

“Continuando con información del matutino de Las Estrellas me entero que ahí se avecinan despidos. Sí, la productora de 'Hoy', Andrea Doria, cumpliendo su «amenaza» de ‘correr a quienes no den rating’ echará a la calle a tres personas. Sé los nombres y apellidos de esa gente, pero no soy tan ruin para quitarles el sueño”, externó en su columna.