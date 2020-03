Integrante de Bon Jovi da positivo a COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- COVID-19 continúa expandiéndose y ahora le tocó a una estrella más unirse a la lista de famosos que han dado positivo ante una prueba de coronavirus.

David Bryan, miembro fundador de Bon Jovi, acudió a su cuenta oficial de Instagram que dio positivo por coronavirus.

‘‘Hoy recibí mis resultados y obtuve un resultado positivo para el virus corona. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable.

De esta manera el músico instó a sus seguidores a no entrara en pánico e invitó al público a ayudar a que esto llegue a su fin acatando la orden de cuarentena.

‘‘Por favor, ayudaos unos a otros. Esto terminará pronto... con la ayuda de todos los estadounidenses’’, agregó.

Bryan también es un compositor y letrista ganador del premio Tony.

No es la primera celebridad en anunciar un diagnóstico positivo de coronavirus. Otros incluyen a Tom Hanks, Idris Elba, Andy Cohen y varios jugadores de la NBA.