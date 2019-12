Integrante de BTS está involucrado en accidente automovilístico

Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS, estuvo involucrado en un accidente automovilístico menor el pasado 2 de noviembre mientras conducía a través de Hannam en el distrito de Yongsan de Seúl, al parecer, el artista golpeó el auto de un taxista.

La estrella admitió tener la culpa en el incidente y se llegó a un acuerdo con el otro conductor, mientras que la policía confirmó que Jungkook no estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, la estación de policía de Yongsan de Seúl ha confirmado que Jungkook ha sido adjudicado a la fiscalía con una recomendación de acusación por violación de la Ley de Tránsito y violación de la Ley sobre casos especiales relacionados con la solución de accidentes de tránsito.

Un portavoz dijo: ‘Llamamos a Jungkook para interrogarlo el 28 de noviembre y concluimos nuestra investigación. "Él y la víctima llegaron a un acuerdo amistoso, pero debido a que su negligencia fue una parte importante del accidente, lo remitimos a la fiscalía con una recomendación de acusación".

"La policía ha aún no cerró este caso, por lo que no podemos revelar los detalles exactos, pero Jungkook conducía su automóvil la semana pasada cuando tuvo una pequeña colisión con otro vehículo debido a su propio error. Tanto la víctima como Jungkook no sufrieron heridas graves”, señaló Big Hit Entertainment el mes pasado en un comunicado.