Insiste Fabiola Campomanes en demandar a su ex Jonathan Islas

Fabiola Campomanes sigue recuperándose del escándalo mediático que vivió luego de que su ex pareja, Jonathan Islas, asegurara que la actriz lo golpeó bajo los influjos de las drogas y que además lo engañó con una mujer.

Durante su aparición de un evento de gala, al que también llegaron artistas como Michelle Vieth, Raquel Bigorra, Ernesto Laguardia y Cecilia Galliano, entre otros, Campomanes confesó que no dará un pasó atrás en su demanda contra el también actor.

“La cuestión legal ahí está, pero eso como lo he dicho, yo creo que hay cosas que, si está padre mantenerlas en la intimidad, porque si son cosas de uno, no por mala onda, sino porque lo sabemos nosotros, de pronto los medios de comunicación, la información se distorsiona, no vale la pena”.

Por último, Fabiola aseguró que por ahora esta viviendo una época de paz y autoconocimiento, por lo que continúa soltera. “Estoy viviendo un proceso, obviamente cada día estoy mucho mejor conmigo, estoy viviendo una etapa maravillosa de Fabiola, Fabiola enamorada de mí misma, wow, eso no lo había vivido antes nunca, entonces estoy muy contenta, me he dado este tiempo para conocerme y mostrarme tal cual soy”.