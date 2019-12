Insiste Dulce que existen 2 hijos más de Juan Gabriel que nadie conoce

Dulce, quien fuera gran amiga de Juan Gabriel, reitera que pese a lo dicho en varios medios y a la negativa de los hijos reconocidos del Divo de Juárez para no aceptar la existencia de más descendientes del cantante, ella asegura que sí existen.

“Hay un pequeño, un menor de edad que no ha salido a la luz, no sé por que. Yo ya deje ese tema y hay otro muchacho que es un profesionista, guapísimo además, pues ese nunca va a aparecer tampoco porque a ese no le interesa la fama, ni le interesa reclamar nada”.

Al ser cuestionada sobre si ella tuvo contacto personalmente con ellos, la intérprete comentó.

“Puras fotos, puras fotos, nada, nunca los trate, seria yo mentirosa, no, para nada. A los que conocí fueron a sus hijos, los adoptados, los que siempre estaban con él, los que ya conocemos”.

Por otro lado, afirmó que ella cree que la seguridad y querer que ellos llevaran una vida alejada de los medios, fue la razón por la que el compositor nunca quiso que se supiera de su existencia.

“Pues por su seguridad, por su seguridad yo creo ¿no?, más que nada, la seguridad de los muchachos, su tranquilidad, que estuvieran tranquilos en su vidas, estudiando, dedicados a sus vidas, porque son muchachos que no necesitaron publicidad”.

No obstante, y a pesar de la posible existencia de estos dos nuevos hijos, uno que se dice tiene 11 años y el otro de 41, hasta ahora los únicos que ya fueron reconocidos son Iván, Joan Hans y Jean Aguilera. Siendo el primero, el heredero universal de todos los bienes de Juan Gabriel.