Inolvidable pelea entre Andrea Legarreta y Lupita D'Alessio

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mundo del espéctaculo ha habido muchas diferencias entre artistas y gracias a las redes sociales, podemos recordar alguno de estos momentos, como cuando Andrea Legarreta tiempo atrás tuvo un enfrentamiento en el programa Hoy con la reconocida cantante Lupita D'Alessio.

Durante una emisión Andrea Legarreta hizo un comentario que fue percibido como grosero para la cantante mexicana, y es que la conductora en el programa de Hoy dio a conocer la noticia de que César D'Alessio empezaría a trabajar en una heledaría de la Ciudad de México, en ese momento gritó "nieves, nieves" como normalmente dicen los comerciantes.

Por supuesto la interprete de "Lo siento mi amor" no se pudo quedar callada y realizó una llamada al programa Hoy y le puso un alto por haber dicho tal cosa.

Andrea, yo a ti te respeto, respeta a mi familia. Respeta a mi hijo, yo no me meto con tus hijos. Estar ahí sentada con un micrófono a ti Andrea no te da el derecho a burlarte de mi hijo que está trabajando honradamente, 18 años, porque yo no me meto con los tuyos. ¿Ok? Tú estás ahí sentada, más, no puedes hacer nada más" expresó Lupita D'Alessio