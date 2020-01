Inicia formalmente el rodaje de 'The Batman'

ESTADOS UNIDOS.- El directo de ‘The Batman’ acudió ayer a su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer que ya han dado inicio a la filmación de la cinta protagonizada por Robert Pattinson.

El director de cine lo hizo mediante la publicación de una imagen en donde se ve la claqueta de cine con todos los detalles sobre la película. Aunque no lo mencionó explícitamente, los hashtags 'Day One' y 'The Batman' lo dejan en claro.

La película que es un reinicio de la franquicia de Batman ha sido descrita como una versión sólida del personaje y contará con muchos de sus villanos.

Mientras que Pattinson será visto en el papel homónimo, Zoe Kravitz interpretará a Catwoman, y Paul Dano interpretará a Riddler, el ex trabajador de Wayne Enterprises que idolatra a Bruce antes de volverse malo.

'The Batman', que es la primera película de la próxima trilogía, se espera que llegue a cines el 25 de junio del 2021.