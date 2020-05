Inhalaba cocaína embarazada: Frida Sofía asegura que 'La Guzmán' la drogaba cuando era niña

Hace unas semanas Frida Sofia volvió a hablar de las adicciones de Alejandra Guzmán y recordó lo difícil que ha sido para ella crecer a lado de una madre adicta.

Recientemente el pleito entre Frida y Alejandra se avivó, luego de que una revista de circulación nacional revelara que Frida aún dependía económicamente de la Guzmán.

A su mero estilo, Frida Sofía desmintió que ella recibiera dinero y reconoció que su madre pagó el departamente donde vive actualmente, pero descartó que su relación con ella haya mejorado, incluso mencionó que no creía que su madre estuviera sobría.

Ante las declaraciones de Frida el equipo de Alejandra Guzmán amenazó con demandar a Frida, fracturando nuevamente la posiblididad de un reconciliación entre madre e hija.

Después de esas declaraciones, Frida decidió revelar más detalles sobre la situación de su madre.

Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso” dijo en entrevista con Tv Notas.