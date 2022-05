Ingrid Martz teme sufrir represalias por denunciar al gobierno de Acapulco

Ciudad de México.- En 2021, la hija de la actriz Ingrid Martz fue atacada por unos menores sobre una moto en las playas de Guerrero. Martina tiene 2 años de edad, la famosa asegura casi fue atropellada.

Ante el atentado, la mexicana denunció en redes este suceso sobre todo acusó a las autoridades por permitir niños de 12 años manejen motocicletas y expongan la vida de los demás.

Pauso su denuncia

Esta declaración causo revuelto entre los conocidos de la actriz, pues afirman podría haber represalias.

“Lamentablemente, no sé cómo decírtelo porque hasta miedo me da… la gente de Acapulco me sugirió guardar silencio, no arriesgarme, porque cosas que ven, que viven, que escuchan, son mafias, o sea, porque tu ves una moto rentada, pero detrás de esa moto o esas motos hay muchas cosas atrás que no son precisamente las motos” compartió para Sale el sol.

Asimismo agregó: "Sí hubo como un… mejor no tengas problemas porque si quieres seguir viniendo, si quieres traer a tu hija, es mejor que ya…, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya alzaste la voz, mejor déjalo ahí, imagínate qué situación, y sabes qué, no es Acapulco, es nuestro país entero”.

El miedo que tengo ya de ver crecer a mi hija aquí, de salir con ella en el coche las dos, y no sabemos qué va a pasar, si vamos a regresar a la casa con bien, porque si no te asaltan, te secuestran, si no te pegan para que te bajes y llevarte o cobrarte, o no, o sea ya es una violencia por todos lados”

El gobierno en redes y la secretaría de turismo dijeron se encargarían del asunto pero de acuerdo con la paisana no se hizo nada.