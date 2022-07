Ingrid Coronado responde a todos sus ‘haters’

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado ha podido tener una de las carreras más sólidas de la televisión, gracias al trabajo que ha hecho como conductora en distintos programas que la han llevado a ganarse el cariño del público.

Sin embargo la presentadora no ha estado a salvo de ser criticada y señalada, incluso tras la muerte de su expareja Fernando del Solar llegó a ser señalada en redes sociales por haberse separado del conductor cuando estaba enfermo.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que Ingrid Coronado compartió un video en el que decidió contestar a todos aquellos que la han llegado a “criticar” y recordó la importancia de ser uno mismo.

En la grabación se puede ver distintas escenas donde aparece la conductora trabajando en distintas locaciones de los foros de TV Azteca, mostrándose feliz en sus actividades diarias.

Siempre te van a criticar, el día que yo me di cuenta que haga lo que haga voy a recibir hate, entonces mejor me muestro como soy, si todas formas me van a tirar hate que sea por lo que soy, eso es lo que tenemos que entender las personas” dijo la conductora.