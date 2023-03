Ingrid Coronado responde a críticas por demandas contra Charly López y Anna Ferro

Ciudad de México.- Ingrid Coronado ha reunido abogados con el fin de solucionar los asuntos legales que tiene con Charly López y con Anna Ferro.

Dicho escenario provocó que la presentadora fuese criticada por los usuarios de la red, quienes aseguran que a Ingrid le gusta entablar estas situaciones a sus ex parejas, por lo que la artista aprovecho y se defendió de dichos señalamientos.

Pues esa [la demanda contra Charly] está en juzgados, ¿ustedes que harían si estuvieran en la posición de criar a sus hijos solos o solas, de mantener a sus hijos solos o solas, que en alguna época de su vida trabajaron mucho, y se hicieron de alguna propiedad, en mi caso son dos, que actualmente están habitadas por una persona que no paga renta y que no quiere entregar esa propiedad?, ¿ustedes se la regalarían?”

Cuestionó Coronado ante los mensajes en su contra.

Busca justicia

“O sea, porque sí me dicen mucho que a mí me gusta mucho estar demandando a la gente, o sea, yo mejor les pregunto, ¿ustedes iniciarían acciones legales para recuperar esa propiedad? o ¿ustedes dirían que se la quede?, yo creo que todas las personas queremos lo justo”, agregó.

Al respecto de sus hijos y si este tipo de comentarios les afectan, la exintegrante del programa Venga la Alegría manifestó: “He intentado a lo largo de estos años de blindarlos lo más posible, no me interesa envenenar su corazón en lo absoluto, ellos son unos niños increíbles, padrísimos, que todo mundo quiere, que tienen una vida super linda.

Finalmente, Ingrid Coronado aseguró que nunca fue su intención hacer público este tipo de procesos, pero las otras personas no le dieron otra opción.

“Si fuera por mí nada se habría hecho mediático, o sea, yo los invito a que vean la historia y yo nunca he sido la que habla de temas personales y legales, jamás, siempre he tenido que responder, porque mucha de la información que se habla sobre mí y mis asuntos es falsa, y por eso he tenido que hacerlo, ha sido más una necesidad que un gusto”, remató.