Ingrid Coronado respeta que su hijo mayor prefiera mantenerse alejado de Charly López

Ciudad de México.- Ingrid Coronado sigue con su doble pugna legal, ya que además de intentar sacar a Anna Ferro de una casa que perteneció a Fer del Solar, también sigue con la disputa por la cada que adquirió durante su matrimonio con Charly López.

Aunque Ingrid y Charly se divorciaron hace años, los artistas siguen involucrados por su hijo, y por una casa en México que López se quiere quedar porque él la compró, aunque está a nombre de Coronado.

Con dicho escenario, es que la presentadora expuso en entrevista para Ventaneando, la razón por la que no cederá a la petición del padre de su hijo.

Es que no es una situación de dinero, el ‘yo no voy a pelear’, me llevó a tener una situación idéntica, entonces a mí ya no me queda de otra, o sea, no, porque finalmente no quiero que me vuelva a suceder una tercera vez, yo he trabajado, y a ustedes les consta, toda mi vida, para hacerme de un patrimonio, para darles una buena vida a mis hijos y no está bien que haya personas que quieran quedarse con propiedades que no son suyas, si yo no tomo precauciones ahorita, lo más probable por lo que veo en mi experiencia es que me vuelva a suceder y eso ya no lo quiero”