Ingrid Coronado le gana demanda a revista de espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado anunció que ganó una demanda contra una revista que realizó una serie de publicaciones en su contra, las cuales casi terminan su carrera profesional, además de afectar considerablemente su vida privada y la de sus hijos.

La presentadora de televisión se presentó en el programa “Ventaneando”, donde le dijo a Pati Chapoy que después de mucho tiempo de exigir justicia, las autoridades fallaron a su favor y en contra del medio de comunicación que, además, la habría acosado por mucho tiempo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hubo una serie de publicaciones en mi contra, durante muchos años, en donde me difamaron, me atacaron, terminaron con la buena relación que tenía con buena parte de mi familia, mi carrera como conductora de televisión también tuvo muchos problemas, porque, evidentemente, perdí muchos clientes, mucha credibilidad, porque lo que golpearon mi imagen, como mujer, como mamá”, dijo.

Ingrid aseguró que llegó un momento en que la situación se volvió insostenible hasta que la revista publicó en su portaba una fotografía de su hijo Emiliano, quien era menor de edad, por lo que ya no aguantó más y decidió demandar, ya que, además, lo estaban ofendiendo.

“Cuando vi esa publicación, dije: Esto ya tiene que parar, porque no pueden seguir haciendo eso con nuestras vidas. Finalmente somos figuras públicas, salimos en televisión, pero tenemos una vida, tenemos corazón, somos seres humanos y el que estén haciendo este tipo de cosas puede llegar a ser muy dañino para nosotros”, agregó.



INGRID CORONADO ASEGURA QUE FUE ACOSADA

La exconductora de “La Academia” y “Venga la Alegría” reveló que ella y su familia fueron acosados por la revista, la cual no mencionó su nombre, pero llegó un momento en que el miedo la invadió, ya que día y noche la seguían en un vehículo para poder captarla infraganti en alguna situación.

“Yo ya no salía mucho porque me atacaban a mí, atacaban a mis hijos. Entonces, cuando veían que no tenía yo ningún comportamiento del cual hablar, lo publicaban diciendo que lo vieron o que yo lo dije, o lo que dijo una ‘amiga’”, indicó.

La también cantante comentó que la revista la llegó a poner en peligro, ya que en una ocasión se habría publicado la supuesta cantidad de dinero en efectivo que tenía en su casa, además de los datos del domicilio, dando pie a que los delincuentes crean la historia y la ataquen.

A raíz de lo sucedido, Coronado contrató un abogado con la finalidad de parar las acusaciones de la revista en su contra, y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor y el medio tendrá que remediar los daños.

“Sí, hay una penalización que forma parte de mi vida privada, espero eso quede claro, pero honestamente, si ellos tuvieran que pagarme un peso por cada lágrima en todos estos años, me tendría que ir muy bien, dejaría de trabajar”, apuntó.

En cuanto a la relación que tiene con Fernando Del Solar, padre de sus dos hijos, aseguró que es muy buena y siempre deseará que le vaya bien, ya que si el actor y conductor está sano, sus hijos son felices, y es lo más importante para ambos.



Entrevista de Ingrid Coronado a partir del minuto 27:20