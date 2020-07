Ingrid Coronado explica porqué dejó su carrera como cantante

MÉXICO.- Desde hace algunos años Ingrid Coronado no está en la televisión mexicana, sin embargo, además de haber abandonado esa carrera, también dejó su carrera como cantante.

Ingrid, fue conductora por muchos años de “Venga la Alegría” y otros matutinos, además, en el pasado fue corista de Timbiriche y Denise de Kalafe y fue integrante del grupo musical Garibaldi.

“Hace 20 años, cuando mi hijo Emiliano tenía un año, me dieron ganas de regresar a trabajar. Yo había salido del grupo Garibaldi y no sabía a qué dedicarme”, escribió Ingrid junto a una imagen en la que aparece de perfil.

Cuando estaba en la cima de su carrera como cantante fue en 1994, cuando se integró a Garibaldi, en sustitución de Paty Manterola.

Tras tener a su hijo Emiliano, Coronado quiso regresar a trabajar y fue así como decidió ser conductora.

“Así trabajaría lo que dura el programa, puedo estar con mi peque y la cámara me tomaría casi siempre de frente porque no me gusta mi nariz de perfil jajajaja”, mencionó en redes sociales.