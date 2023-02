Ingrid Coronado continúa proceso legal contra la viuda de Fernando del Solar

Ciudad de México.- Ingrid Coronado sigue en la batalla legal contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, puesto a que no llegaron a un acuerdo por los muebles de la casa ni la herencia que dejó para sus hijos el artista.

Con la idea de que todo saldrá a su favor, la conductora dijo para Sale el Sol que aún con lo complicado de la situación, lo hace por el bien de sus hijos.

Sigue caminando, los procesos legales en México son muy largos, y pues sigo haciendo lo que tengo que hacer, no puedo darles noticias porque todavía no tengo”

Explicó Coronado con una sonrisa.

Sin comunicación

Ante la pregunta sobre si ha tenido algún acercamiento con la viuda de Fernando, Ingrid manifestó: “¿Tú crees que ha habido apertura para que haya comunicación? La verdad es que no me gustaría hablar del tema porque no creo que tenga ningún sentido”.

Por otra parte, al cuestionarla sobre el proceso que mantiene contra Charly López por la casa en la que ambos vivían cuando estaban casados, Coronado únicamente dijo: “Pues también ¿qué te digo?... ¿qué quieres que te diga?”.

Y tras negar que el exGaribaldi tenga comunicación con el hijo que procrearon en común, la conductora de televisión aseguró que sus tres retoños están en perfectas condiciones.

“Mis hijos son lo mejor de la vida, no, ellos son unos chavos padrísimos, ellos están disfrutando de la vida enormemente, están inspirados, motivados, son chavos sanos, felices, tienen todo para triunfar en la vida, y nuestra relación es maravillosa”, declaró.