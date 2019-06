Ingrid Coronado afirma que tiene varias propuestas en Televisa

Ingrid Coronado continua promocionando su libro ‘Simón y El Sauce Llorón’ y aunque ya ha estado en varios programas de Televisa, aún no se le ha conocido ningún contrato con dicha empresa.

Hace unos días la conductora estuvo de visita en el programa miembros al aire, por lo que, Jorge Van Rankin le cuestionó sobre si hará o no un programa con Televisa.

"no, por el momento no. Por el momento sigo con la promoción de Simón y El Sauce Llorón”, agregó la presentadora.

Coronado comentó que sí ha recibido ofertas de trabajo sin embargo aún están en platicas pues no se ha decidido por una en particular, también agregó que ella había estado escribiendo proyectos que le gustaría llevar a cabo en los últimos años.

Hay proyectos de concursos que me gustaría hacer, los he estado escribiendo, ya hay uno que está en Miami. Tengo otro que todavía no lo termino. He estado escribiendo mucho.