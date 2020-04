Ingrid Coronado aclara que sus hijos nunca tuvieron sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días se reveló que los hijos que Ingrid Coronado y Fernando del Solar habían contraído sarampión, sin embargo, la conductora reveló que Luciano y Paolo nunca estuvieron infectados con dicha enfermedad.

El miércoles pasado, el manager de Fernando informó que los pequeños de doce y diez años, ya se encontraban bien de salud, pero ahora Ingrid señaló que tras hablar con su médico llegaron a la conclusión que sus hijos no estuvieron enfermos de sarampión.

Coronado recordó que los síntomas de la aparente enfermedad comenzaron cuando estaban en casa de Fernando y tras mostrar algunos síntomas de sarampión, ella acudió de inmediato con el pediatra, quien le señaló que era improbable que los niños tuvieran dicha enfermedad.

"Me parecía extraño que estuvieran contagiados porque antes de que se enfermaran ellos habían estado encerrados por casi un mes, entonces me parecía ilógico que se hubieran contagiado. En ese momento le hable a su pediatra para preguntarle si tenían las vacunas y él me dijo que tenían todas las vacunas obligatorias y que no había manera de que hubiese sido sarampión", explicó.

La también actriz detalló que el médico le explicó que pudo tratarse de algún tipo de urticaria derivada de haber estado expuestos a estrés.

"Mi médico dijo que de alguna manera las vacunas caducan, mis hijos recibieron la vacuna cuando tenían doce meses y luego otra cuando tenían seis años y esas seguían vigentes", expresó.

Pese a sentir alivio tras saber que Luciano y Paolo no estaban enfermos de sarampión, Ingrid recibió muchos mensajes en los que le reclamaban por qué no les había puesto vacunas a sus hijos, algo que es falso, pues ella es una madre que está a favor de estas.

"La gente me reclamaba porque pensaban que era inconsciente y no le ponía acunas a mis hijos. Soy una persona en pro de no exagerar. Nosotros les pusimos las vacunas obligatorias y hoy por hoy ya hay vacuna de todo, una vez le pregunté al médico sobre los efectos secundarios de las vacunas y él me dijo 'no sé si te quieres arriesgar' y mi respuesta fue sencilla, 'no me iba a arriesgar', por eso tienen todas las vacunas de su cartilla", indicó.