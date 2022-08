Ingrid Coronado aclara pleito Fer del Solar y la controversia con su viuda

Ciudad de México.- Tras dos meses de la fuerte de Fernando del Solar, Anna Ferro e Ingrid Coronado han estado en la controversia después de que se revelara en un entrevista que la presentadora demandó a Fernando antes de morir.

Aunque la conductora se ha mantenido reservada sobre su vida personal ante la prensa, en esta ocasión no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros respecto al tema con el padre de sus hijos, a lo que mencionó:

Me encantaría no tener que estar en tanta situación, me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo, y eso es lo que he hecho y lo que seguiré haciendo, para mí el litigar en medios no es la forma de hacer las cosas”

La denuncia contra Fernando

Sin embargo, al cuestionamiento directo sobre la denuncia contra Del Solar meses antes de su deceso, Coronado subrayó: “No, eso fue 8 años antes, fue al principio de nuestra situación, yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado nunca al papá de mis hijos, en paz descanse”.

Por otra parte, Ingrid aseguró que los pequeños la han sorprendido por la forma en que han reaccionado tras la muerte de su famoso padre.

“Mis hijos son unos seres hermosos con una fuerza interior enorme, ya han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles y finalmente la vida no se equivoca, los ha ido formando de una manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes, y a mí me enseñan cada día lo que es ser un ser humano con grandes valores y pilares emocionales”, expresó.

Sin palabras

Al respecto de si los menores conviven con la viuda de su padre en estos momentos, Ingrid no quiso entrar en detalles y únicamente dijo: “no, ahorita no”.

Finalmente, la presentadora prefirió no emitir palabras y solo responder con una sonrisa a las preguntas sobre si desalojará a Ferro del departamento donde vivía con Del Solar antes de su muerte.