Ingrid Brans se defiende de los "criticones" quienes opinan sobre su rutina de ejercicio

Ingrid Brans se defendió este miércoles de las personas que la critican en sus redes sociales sobre las rutinas de ejercicios que viene realizando en casa para mantenerse en forma.

En su cuenta en instagram escribió: "Los criticones: - Tia te a funcionado hacer ejercicio como loquilla en casa? La neta no veo cambios... - La Tia : A ver ..? .No te quedes quieto ni un solo día, no importa que te digan los demás... Cien veces dar el avión a mil pendejos que tener mil dudas por prestarle atención a uno de los mil ... #LaTia".

En su publicación mostró sus definidos abdominales lo que generó que al menos 20 mil personas le diera me gusta a su imagen.

Algunos de los comentarios fueron en apoyo a lo que viene haciendo con su rutina de ejercicios: "Tu cuerpo implica una disciplina férrea; tú no pierdes el tiempo !!! Bravo", "Woow estas increible".