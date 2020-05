Ingrid Brans luce sensual mientras toma el sol

MÉXICO.- La comunicadora Ingrid Brans, quien se hace llamar a si misma “La Tía” deja con el ojo cuadrado a miles de sus seguidores al compartir imágenes donde usa poca ropa o completamente desnuda tapando sus partes íntimas.

La también modelo enloqueció a sus fans al publicar en su cuenta personal de Instagram una serie de fotos donde está recostada tomando el sol mientras usa una diminuta tanga verde y unas dentro de una alberca usando un bikini rosa.

“‘Vitamin D and Susan’ ósea un poco de sol canijos, lejos de todo el mundo... estas clases de inglés como que nomás no me andan funcionando muy bien!!! jajajja”, escribió.

En menos de diez horas, obtuvo más de 25 mil “likes” y cientos de comentarios subidos de tono.

Ingrid Brans es Licenciada en Comunicación y participó por muchos años en el programa “El mañanero” con Brozo, donde le apodaban “La Reata”.