Informan que Harvey Weinstein habría tenido adicción al sexo

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del pasadi jueves el equipo de defensa de Harvey Weinstein inició su caso llamando a un ex amigo de Annabella Sciorra para debilitar su afirmación de que el productor la violó a principios de los 90’s.

Según información de Variety, Paul Feldsher, ex agente de ICM, señaló que Sciorra fue una de sus amigas más cercanas durante varios años. Él testificó que una vez dieron un largo paseo, durante el cual ella admitió haber hecho "esta locura" con Weinstein.

"Comprendí que ella se había tonteado con él", dijo Feldsher. "No recuerdo que haya sido estresante".

Feldsher trabajó como productor o productor ejecutivo en cinco películas de Miramax a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, incluidas "The Four Feathers" y "Get Over It". También reconoció que Weinstein Co. le había pagado $60,000 por el trabajo que había realizado. En 2016 o 2017 como productor consultor en "The Upside".

Bajo el interrogatorio del fiscal Joan Illuzzi, se le preguntó si había discutido su testimonio con Weinstein.

Dijo que había dejado en claro que no quería testificar, pero que fue citado por la defensa. Feldsher negó enviar mensajes de texto con Weinstein sobre Sciorra, pero retrocedió cuando Illuzzi lo enfrentó con sus mensajes de texto.

"Escucha, estoy aprendiendo mucho ahora y no tenía idea de que mis mensajes de texto terminarían en la corte", dijo.

"¿Es cierto que estabas diciendo cosas que creías que Harvey Weinstein quería escuchar?", Preguntó Illuzzi.

"Um, sí", dijo.

"Y eso es lo que está haciendo hoy, ¿no es así, señor? ¿No está usted, señor, diciendo cosas en esta sala que cree que Harvey Weinstein quiere escuchar? ", Preguntó.

"Categóricamente no", respondió.

"Tenía entendido que Harvey tenía una adicción al sexo durante mucho tiempo", declaró Feldsher. Más tarde, sin embargo, dio marcha atrás en ese diagnóstico. “Creo que tenía un apetito voraz por las mujeres. No soy medico No debería haber dicho eso”.

Sciorra fue la primera testigo del juicio y le dijo al jurado el 23 de enero que Weinstein la violó a la fuerza en su departamento a fines de 1993 o principios de 1994.