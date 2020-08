Influencers se van a la televisión con "Hoy no se sale.MX

Los influencers Rix, Paco de Miguel y Mane Ribs estrenarán "Hoy no se sale.MX", un programa hecho en casa durante la cuarentena en el que, gracias a la tecnología, los influencers podrán platicar con distintos invitados del medio no sólo del espectáculo sino de otras áreas, hacer dinámicas con ellos y hasta conocer sus casas. Esta es la versión mexicana del programa español con el mismo nombre.

Javi Rojo, director de UBeat dijo que decidieron hacerlo en México como una oportunidad en tiempos de pandemia.

"Rix, Paco de Miguel y Mane Ribs van a ser nuestros presentadores y cada uno va a presentar desde sus casas pero estaremos unidos en un escenario virtual, de manera que vamos a poder interactuar como si todos estuviéramos en un escenario real. Es un programa digital para la gente joven que está buscando soluciones nuevas, y por ello hemos creado este formato, sobre todo para que el público disfrute viendo un programa de entrevistas más (relajado)", señaló.

El programa se estrena el próximo lunes 24 de agosto a las 23:00 horas. y podrá verse de manera gratuita descargando la aplicación de UBeat y también por Sky. Juan Carlos Muñoz, director de programación del canal de paga, señaló.

"En esta ocasión, a través del brazo de Ubeat nos permite buscar esos retos, que es brindarle opciones al público, el reto que tenemos es poderle dar una alternativa en el sistema".

Los influencers fueron convocados debido a su impacto y habilidades ante las pantallas, pero como dijo Javi, "con la experiencia y conocimiento de los muchos años de televisión. Es la unión de esos dos elementos para conseguir una televisión más entretenida, sobre todo con la gente joven".

Durante la conferencia, Rix dijo que estaba emocionado de pasar a estas pantallas con Paco de Lucía, su amigo de años.

"Yo creo que siempre he sido alguien bueno en lo que hace, siempre me he considerado alguien a quien me gusta hacer las entrevistas y video pero en el tema de producción no sabía tanto, y qué mejor que hacer lo que me gusta, pasarla bien y básicamente pasarla bien, ser parte de ese proyecto y qué mejor que hacerlo desde mi casa, creo que la gente se puede impresionar de lo que vamos a hacer".

Paco de Miguel agregó que habrá muchos personajes durante sus intervenciones, en sketches y demás, y confesó que le gustaría poder entrevistar a Danna Paola en alguno de los programas.

Mane Ribs será quien interactúe con el público a través de redes sociales.

"Hoy no se sale.MX" se estrenará el lunes 24 de agosto a las 23 hrs. por UBeat y Sky.