Influencer transgénero denuncia discriminación en Starbucks

Desde este jueves, la mujer transgénero y youtuber Ophelia Pastrana se hizo tendencia en redes sociales por una presunta discriminación en un café Starbucks.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Todo inició cuando la influencer denunció, a través de sus redes sociales, que en un Starbucks un barista le dio un trato "masculino", por ello, la también activista trans le aclaró que era mujer. Sin embargo, el empleado hizo caso omiso y hasta le terminó escribiendo en su vaso "Ofelio".



Ante tal denuncia, la empresa Starbucks México respondió por medio de Twitter: "nos preocupa tu experiencia en nuestra tienda el día de hoy, estamos investigando a profundidad lo ocurrido. No toleraremos ningún acto de discriminación...".



No obstante, Pastrana explicó en un video que la empresa resolvió el incidente despidiendo a la persona, a lo que externó que afectar al barista no era su intención, ya que incluso fue despedido sin liquidación.



"La solución querida gente de Starbucks no es despedirlo... lo que hay que hacer es educar", aseguró la youtuber en la grabación.

Argumentó que la solución no era correr al personal porque esta medida no asegura que ella o cualquier otra persona de la comunidad LGBT dejarán de sufrir discriminación, e incluso declaró que de su propia bolsa "voy a pagarle un mes de salario".



En 2018, la influencer Ophelia Pastrana detalló que se nacionalizó como hombre mexicano hace nueve años, sin rendir su nacionalidad colombiana, "así como soy orgullosamente mexicana, soy orgullosamente colombiana, se puede ser binacional".