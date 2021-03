Influencer inglesa tratar de ser idéntica a Kim Kardashian

A toda costa quiere ser como Kim Kardashian. La influencer inglesa Chaly D.N ha invertido cerca de 24 millones de pesos mexicanos y más de dos años de su tiempo para ser idéntica a su ídolo.

"La gente me dice que me parezco a Kim Kardashian cada minuto. Cada vez que me ven en la calle, en una fiesta o en cualquier lugar", comentó la modelo.

Reconoció que ha aprendido a vivir como la socialité e incluso en el Reino Unido: "Me detienen para tomar fotos todo el tiempo, me encanta la atención que recibo".

Aunque la mujer insiste en que nunca se ha sometido a una cirugía para parecerse a Kim, ha admitido haber recibido botox y rellenos, y afirmó que su cirujano incluso le dijo que estaba exagerando.

"No trato de parecerme a ella, simplemente me parezco a ella de forma natural", menciona.

Sin embargo, comentó que descubrió a Kim después de abrir su página de Instagram, que es seguida por 209 millones de personas.

Comencé a seguirla en Instagram y dije: 'Dios mío, soy yo'. De hecho, tenemos un estilo muy similar y todo lo que veo en ella, quiero usarlo".

Pero si bien Chaly disfruta que la comparen con Kim, señaló que también está tratando de forjar su propia identidad en línea.

"La gente realmente piensa que mi estilo se basa en Kim Kardashian, pero somos dos personas diferentes", agregó Chaly.