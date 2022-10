Influencer denuncia recibió amenazas para no publicar video de la pelea entre Grupo Firme y Canelo Álvarez

Tijuana, Baja California.- Canelo Álvarez se caracteriza por "aventar" la casa por la ventana en sus fiestas, por ello, el deportista decidió invitar a la banda "Grupo Firme" a los quinceaños de su hija Emily Cinnamon, pero se rumora, las cosas se salieron de control.

La comunicóloga Chamonic aseguró los intérpretes de "Gracias" se robaron la noche, pero las cosas no terminaron muy bien porque el boxeador "tomó de más" y corrió a los cantantes junto a Carín León.

Y ahí viene el chisme: que ‘Canelo’ corrió a Grupo Firme y a Carín de la fiesta, tal cual, porque ya estaba entonado, estaba ya entonado y estaba muy terco. Él era la atención en la fiesta en vez de la niña”

reveló en la estación de radio “La Mejor FM”.

Podría subir video

La influencer detalló el momento: “Les dijo así tal cual, ‘se van a la … porque ya me hartaron’. Y con Carín dicen que estaba cantando y todo el rollo y que se le enfrenta y le dijo feo: ‘la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros'”.

Chamonic afirmó fue amenazada para no compartir en redes el video: “Me pidieron que respetara” y entre risas dijo: “la gente que pide respeto no respeta”.

La comunicóloga aclaró que el video sí existe y podría subirlo si la llaman "mentirosa": “Chismosa sí, mentirosa no”y siguió "Escuchen bien, yo dije que fue mala copa este señor, yo no dije nada de ningún grupo, nada de ningún cantante. Escuchen bien antes de echar chisme y reclamar”.

Prohíben subir video

Sobre las supuestas amenazas declaró: “Conclusión, me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara (…) pero pues no lo voy a poner el video por ahorita”.