Influencer colombiana pide disculpas y dice que "era oportunidad de trabajo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que la influencer colombiana Manuela le hiciera llegar mensajes al chef mexicano Édgar Núñez, quien la exhibió por redes sociales y la llamó "gorrona internacional" por proponerle ir a comer gratis a su restaurante a cambio de mencionarlo en su cuenta de Instagram.

Por medio de su cuenta de Instagram, esta chica, Manuela Gutiérrez, dio a saber que ella no había escrito directamente al chef, si no que solo mandó mensaje a la cuenta del restaurante.

"Me pareció un restaurante increíble se ve brutal", dijo.

Todo empezó con un intento de colaboración

Esta chica indico que tenía ganas de poder conocer el establecimiento ya que le pareció muy atractivo y esta también podría ser una oportunidad increíble de trabajo.

"Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de "trabajo", pero bueno la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos".

"Canjes publicitarios"

Se describió como creadora de contenido no “Influencer”

Además, detalló que a los creadores de contenido, como realmente se hace llamar, los contactan empresas, restaurantes y hoteles mismos quienes les ofrecen su servicio y les pagan a cambio de publicidad.

"Hay veces en los que también pasa es que nosotros les escribimos y les decimos me parece espectacular hacen canjes publicitarios", expresó.

Finalmente, Manuela señaló que la propuesta que le hizo al chef no fue con una mala intención y le ofreció disculpas luego de que Nuñez exhibiera a la influencer a través de sus redes sociales.

"Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas", indicó en su historia de Instagram.