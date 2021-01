Influencer acusa a Yayo Gutiérrez de tener videos y fotos íntimas de varias mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de 24 horas de que Nath Campos denunciara que Rix había abusado sexualmente de ella, otra influencer alza la voz, esta vez contra el youtuber Yayo Gutiérrez.

Se trata de la youtuber Ixpanea, quien denunció que el dueño del canal NoMeRevientes tenía un video íntimo suyo y además, su computadora estaba lleno de “packs” y fotos de otras chicas.

Según relató en su video, Yayo le confesó hace tiempo que él tenía un video íntimo de ella.

Le dije ‘¿De mí no tienes nada?’. Y me confesó que tenía un video mío. Yo en ese momento me emp*té, le aventé la computadora y le dije que lo borrara”, contó la youtuber mochilera.

Esto habría ocurrido hace 10 años cuando ambos comenzaban como YouTubers. En un momento dado, Yayo le confesó lo del video y, ante las exigencias de Ixpanea, lo borró, pero luego ella tuvo acceso a su computadora, no sólo comprobando que aún tenía su material íntimo, sino con una carpeta completa llena de otras mujeres.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo”, explicó. “Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”.

“Independientemente de que no lo pasara (a otras personas) y que era sólo para él, no me importa. (...) Me quedé traumada de por vida”.

Ixpanea explicó que la razón por la cual alzó la voz, no sólo fue por la denuncia de Nath Campos a Rix, sino porque una amiga suya le dijo que recientemente Yayo se comunicó con ella para pedirle nudes.

“Que hace poco una de mis mejores amigas me confesara que esta persona le escribió solamente para mandarle y pedirle nudes, cuando ella ni siquiera le había escrito, me hizo darme cuenta de que nunca va a cambiar”, declaró.

Y se mostró arrepentida de haber aceptado este tipo de comportamientos de Yayo, excusándose con que estaba enamorada de él.

“Yo sí estaba muy enamorada de él, por eso llegué a hacer ese tipo de cosas (…) Yo quiero pensar de la forma más positiva que por esto más personas van a alzar la voz. Tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que dejar de quedarnos calladas”, remató.