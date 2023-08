Inesperado beso entre Gomita y Roberto Palazuelos en debut de "Hotel VIP" 

CIUDAD DE MÉXICO.-La anticipación finalmente llegó a su fin con el estreno del esperado reality show "Hotel VIP". El escenario perfecto para esta emocionante experiencia televisiva fue el Canal 5, donde el magnate de la hospitalidad, Roberto Palazuelos, se convirtió en el anfitrión de un show de encierro sin precedentes.

La noche inaugural vino acompañada de un sorprendente giro protagonizado por la famosa influencer Araceli Ordaz, más conocida como Gomita. En medio de la transmisión en vivo, Gomita manifestó su admiración por Palazuelos de manera nada convencional: ¡se subió a sus piernas y le robó un beso!

La aclamada gala en el Canal 5 marcó el inicio de este intrigante programa que reúne a 16 celebridades en un lugar único, donde se alternarán entre huéspedes y personal del hotel, bajo la constante mirada de cámaras las 24 horas.

Con una voz llena de entusiasmo, Palazuelos dio la bienvenida a los espectadores:

Palazuelos compartió los entretelones de cómo se gestó este apasionante proyecto. Reveló que durante las primeras etapas de planificación, las empresas colaboradoras se enfocaron en seleccionar a las personalidades más adecuadas para formar parte del programa. Una notable ausencia de artistas, deportistas y cantantes que fueran auténticos hoteleros condujo a la selección de participantes.

El "Diamante negro" resaltó que los concursantes enfrentarán no solo pruebas físicas y mentales bajo condiciones extremas, sino que también experimentarán una evolución en el arte de la hotelería. Desde la destreza en áreas como alimentos y bebidas, recepción, limpieza y presentación personal, cada desafío los llevará a superar sus límites y crecer en la industria hotelera.

Desde el inicio del programa, Gomita dejó claro su objetivo: conquistar a Roberto Palazuelos. El presentador de la gala, Luis Caballero, popularmente conocido como "El Potro", preguntó a Palazuelos si permitiría el ingreso de la influyente celebridad de internet. La respuesta de Palazuelos fue reveladora: llevaría a Gomita a Cancún. Ante las cámaras, Gomita respondió con su característico sentido del humor: "¡Aguántense!".

A medida que la noche avanzaba, el carismático empresario compartió detalles íntimos de su estadía. A diferencia de los participantes, Palazuelos no pasó sus noches en la mazmorra, sino en un elegante camerino adyacente al hotel, desde donde tenía una vista privilegiada a las habitaciones de los concursantes.

En un momento sorprendente, mientras Palazuelos compartía sus vivencias, Gomita se levantó de su asiento y se dirigió directamente hacia él.

"Podía dormir conmigo, pero no quería", bromeó la youtuber mientras se acomodaba en las piernas del conductor. Con un coro entusiasta, los presentadores animaron a un beso entre los dos. Aunque el beso resultó ser en la mejilla, la emoción fue palpable. "No me lavaré la boca en tres años", exclamó Gomita, a lo que Palazuelos respondió con una sonrisa: "Estamos en horario familiar".