Inés Gómez Mount: Sus 6 hijos han crecido y así lucen actualmente

CIUDAD DE MÉXICO.-La conductora de televisión que ha sentido el cariño de su público desde el inicio de su carrera, no es raro tenga tantos seguidores en redes sociales, sobre todo por sus imágenes de su vida familiar, donde se puede apreciar como han crecido sus 6 hijos.

Desde sus primeras apariciones en Televisión Azteca, la presentadora se sintió arropada por el cariño del público, ubicándose como una de las favoritas en poco tiempo, afecto que comparte con sus 6 retoños.

Son seis los hijos biológicos que tiene Gómez Mont: Inés, Diego, Javier, Bruno, Bosco y María. Los primeros cuatro fruto de su matrimonio con Javier Díaz y los menores son hijos de Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Además de los seis hijos de la conductora, en la casa vive Mayito, su hijastro, por lo que en las fotografías familiares siempre aparece acompañada de sus siete hijos, como ella misma lo ha dicho en varias ocasiones.

Así lucen en la actualidad:

En diciembre Gómez Mont compartió una sesión familiar, donde se puede apreciar rodeada de sus hijos, todos en pijamas y gorros, ahora en recientes días se ha podido apreciar a los niños juntos de nuevo por motivo de la graduación de Inés, la hija mayor.

¿Quienes son los padres de los hijos de Inés Gómez Mont?

Inés y los trillizos son hijos de Javier Díaz, quien según relatos de la conductora se alejó de la familia en cuanto se enteró de que el embarazo era triple.

En entrevista con la presentadora Mónica Noguera, la madre de 6 recordó como fue el momento en que le dijo a su entonces esposo que serían padres de trillizos.

“Él me dejó de, él estaba muy enojado, no sé, hasta la fecha no sé por qué se habrá enojado como si yo de verdad lo hubiera planeado, como si yo hubiera hecho una trampa”, comentó durante la entrevista.

Inés Gómez Mont relató que fue un embarazo de alto riesgo, por lo que tuvo que estar en cama varios meses y únicamente se levantaba para hacerse cargo de Inés, mientras que su ahora ex esposo se ausentó.

"Él tomó la postura de dedicarse un poco a la fiesta y hacer sus cosas, y yo como que me hacía medio cargo de Inesita, me ayudaba mi mamá, que para mí ha sido un aliviane en todos los sentidos, tenía las amenazas de aborto, la verdad es que él nunca estuvo", reveló.

Actualmente está casada con Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora asegura que tiene el respeto de los seis niños, quienes lo consideran como su segundo padre.