VIDEO: Inés Gómez Mont sufre fuerte caída en plena grabación

Inés Gómez Mont, quien se encuentra trabajando actualmente como conductora del programa “Familias Frente al Fuego, sufrió de una fuerte caída en plena grabación.

La actriz sin pena alguna mostró el video en su cuenta de Instagram, en donde claramente se ve como ella, al entrar al escenario, tropieza y cae de rodillas.

‘‘Siempre les he dicho “si se caen, levántense!!!” y yo varias veces lo he puesto en práctica.

Jajajaja. Quieren saber el desenlace de este momento, no se pierdan @frentealfuegotv 7 pm jajaja ahí las espero, Este programa fue todo un caos!!! Confieso que mis jefes @kmiret@ncanun Y @delivier Hasta memes hicieron de mi caída, Si no me río de mi, entonces’’, escribió la actriz al pie del video.

La producción rápidamente actuó y se acercó a ofrecerle ayuda, aunque Mont se levantó velozmente y señaló que todo estaba bien.

Inés decidió tomar tal experiencia con humor y de paso ofrecerles consejos de vida a sus seguidores, a quienes les dejó claro que después de cada caída se debe poner de pie.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA