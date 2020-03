Inés Goméz Mont habla de la infidelidad de su ex esposo con su mejor amiga

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Goméz Mont abrió las puertas de su casa para las cámaras del programa ‘‘De Primera Mano’’, en donde se sinceró y habló de su divorcio con Javier Díaz.

"Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas, y hubo un cruce de amor, y cuando le descubro esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre, le dije: 'ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar'", explicó Mont.

La actriz señala que fue difícil procesar lo que sucedía cuando ella tenía que estar en casa, ocupada de sus bebés debido a las complicaciones de salud con las que nacieron, mientras Díaz salía de fiesta.

"El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales en la fiesta, con botellas y con shots de tequila. Me daban ganas de matarlo", expresó Inés.

La famosa hizo énfasis en que su ex decía mentiras cuando se trataba de su posición como padre, además aseguró que el convenio de divorcio fue mutuo.

"No sabes que convenio de divorcio tan bonito le regale, porque mira qué una mujer despechada, porque al final del día estás dolida porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada no nada más por él sino por tu amiga. La verdad me porte bien decente", señaló.

Actualmente, Javier Díaz se encuentra casado con Carla Zepeda con quien comparte un hijo de tan solo semanas de nacido.