Inés Gómez Mont felicita a su hermano y sus fanáticos los llaman "idénticos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont ha logrado tener una larga trayectoria al ser una de las conductoras más reconocidas del mundo del espectáculo sin embargo también se ha caracterizado por ser una mujer muy familiar.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió una fotografía a lado de su hermano, quien se encuentra celebrando un año más de vida.

Por eso la conductora decidió enviar un mensaje emotivo, en el que le hizo saber lo mucho que lo quiere y se mostró agradecida por por su apoyo incondicional y por comportarse como el mejor hermano mayor.

Feliz cumple al mejor hermano que la vida me dio!!!! @raggamont me urge verte y abrazarte. Gracias por ser tan incondicional para mi. Te amo y deseo que la vida te llene de salud y puras bendiciones. Eres el mejor hermano mayor que me pudo tocar y el más moleston jajajaja Nunca cambies “GOGI” Te.Gracias infinitas por todo siempre, me saque la lotería contigo en esta vida Feliz cumple!!!" escribió la conductora.

Ante esta publicación sus seguidores se encargaron de hacer llegar sus felicitaciones y muestras de cariños, sin embargo quedaron impactados con el parecido que comparten ambos.

Algunos de sus fanáticos los describieron como "idénticos", mientras que otros señalaron que también tenía algunos rasgos parecidos a su hija.

Hace unas semanas la conductora compartió en sus redes sociales un video dedicado para todas las mujeres, donde invitaba a ser menos duras las unas con las otras, y ser más empáticas, formar realmente un equipo para quitar todos los señalamientos que en ocasiones se dan.

Por lo general siempre estamos viendo los defectos de las mujeres y si no los encontramos a simple vista, los buscamos y si no los encontramos, los inventamos, nos medimos durísimo entre nosotros, ¿a caso no somos las primeras que nos ponemos en el pie?". dijo la conductora.