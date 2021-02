¡Inés Gómez Mont descubre que su hija es cantante!

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont es una de las figuras del espectáculo más conocidas y queridas por parte del público, a pesar de no tener una vida fácil en cuestión de salud y del amor, siempre ha buscado la manera de salir adelante por sus hijos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la presentadora publicó un video de su hija, Inés interpretando una canción en ingles, que en definitiva alegró su dia.

Gómez Mont reveló que en algun momento su hija le confesó que le gustaba cantar, por lo que decidió apoyarla y motivarla a entrar clases de canto de manera formal.

Hace casi un año empezó a tomar clases con una maestra extraordinaria de canto, @oggi_cassab para mi la mejor, es lo máximo! Ha mejorado mucho, aún le falta mucho por aprender pero es la más comprometida. Me siento siempre tan orgullosa de ella. No quiere ser cantante, bueno un día dice que si, otro que no jajaja aunque si quisiera algún día serlo, claro que la apoyaría, todo a su tiempo." fue parte de lo que escribió la conductora.