Inés Gómez Mont celebra los 9 años de sus trillizos

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont se ha caracterizado por ser una mujer bella, trabajadora y con un gran carisma ante la cámara, pero también como una madre entregada a sus hijos.

El día de hoy la conductora se encuentra de manteles largo al celebrar los 9 años de sus trillizos, a quienes los despertó muy temprano cantando "Las mañanitas".

Inés quiso despertar a los festejados de una manera muy original, al cantarle el reconocido tema utilizó algunos sartenes para lograr sorprender a sus trillizos.

Además aprovechó este día para publicar una fotografía de los cumpleañeros por medio de su cuenta de Instagram, donde se expresó muy agradecida, ya que desde su llegada implicó un gran reto para salir adelante.

Me acuerdo que mi mente no entendía cómo le haría con tres bebes al mismo tiempo. Honestamente creía que sería incapaz de lograrlo, y miren aquí estamos! No se cómo le hicimos pero lo logramos" fue parte de lo que escribió la conductora.